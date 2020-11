Fans von Post Malone können den Musiker jetzt exklusiv beim Messenger und auf Instagram in seiner neuen Show sehen. Die Serie soll Facebooks noch junges Watch Together Feature promoten.

Der US-Musiker und Produzent Post Malone zählt seit einigen Jahren zu den populärsten Stars im Musikgeschäft. Jetzt können Fans ihn sogar in einer zehnteiligen Serie erleben, in der er gegen andere Berühmtheiten wie Rapperin Doja Cat oder Musiker Machine Gun Kelly im Beer Pong antritt. Zu sehen ist die Serie Post Malone’s Celebrity World Pong League allerdings nur über das Watch Together Feature von Facebooks Messenger. Während Fans über den Messenger und Instagram auf die Show mit Star Appeal zugreifen können, möchte Facebook so die Nutzung der Funktion fördern.

Beer Pong mit Post Malone: Facebook setzt auf Star, um Watch Together zu stärken

Über 22,8 Millionen Follower verzeichnet Post Malone allein auf Instagram. Mit seinen Alben Beerbongs & Bentleys sowie Hollywood’s Bleeding schaffte er es sowohl in den USA als auch in Großbritannien auf Platz eins der Album Charts. Und sein populärer Song Circles hält derzeit den Rekord für die meisten Wochen in den Top Ten der Billboard 100 Charts: 39. Diese Zahlen sprechen dafür, dass eine Serie mit Post Malone viele Fans oder schlichtweg Interessierte zum Zuschauen animieren dürfte.

Beer Pong mit Post Malone bei Watch Together (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Facebook

Daher setzt Facebook auf diesen Pull-Faktor. Im Messenger News Blogwurde die Serie mit dem für einen Grammy nominierten Musiker für Watch Together angekündigt. Das Co-Watching Feature für den Messenger – das über die Messenger Experience auch in der Instagram App genutzt werden kann – wurde erst vor zwei Monaten offiziell gelauncht. Bei Watch Together können Freunde oder Kolleginnen gemeinsam über einen Messenger Video Call Shows wie die mit Post Malone anschauen. Aber auch das Ansehen von IGTV Videos, Reels oder einigen TV Shows ist in Echtzeit und als Gruppenerfahrung möglich.

Nun wird es zehn Episoden von Post Malone’s Celebrity World Pong League geben, in denen er gegen verschiedene Celebrities antritt, um Beer Pong zu spielen. In der ersten Episode duelliert er sich mit den Musikern Tyla Yaweh und Machine Gun Kelly. Ab dem 18. November soll diese Folge verfügbar sein.

Um die Serie rund um Beer Pong mit Post Malone schauen zu können, kannst du einfach einen Video Chat im Messenger oder bei Instagram starten. Außerdem kannst du einen Messenger Room erstellen. Bei einem Instagram Video-Chat tippst du auf die Medientaste unten rechts und wählst das Tab „TV & Filme“. Bei einem Messenger Video-Chat wiederum musst du den Swipe Up nutzen, um auf das Menü zuzugreifen. Dort kannst du die Option Watch Together und dann das Tab „TV & Filme“ anwählen. Von dort hast du Zugriff auf verschiedene Inhalte, darunter die Celebrity World Pong League von Post Malone.

Im Blogpost werden für die Zukunft noch weitere exklusive Formate für Watch Together versprochen. Wenn dafür wieder populäre Persönlichkeiten gewonnen werden können, dürften sicher viele User das Feature Watch Together testen. Ob sie aber von Formaten wie Beer Pong Battles langfristig überzeugt und damit gebunden werden, ist fraglich. Als Einstiegs-Content könnten solche Serien jedoch funktionieren; vor allem, wenn Stars wie Post Malone als Zugpferd fungieren.