Am 17. Juli fand der internationale Emoji-Tag statt – ein passender Anlass, um Emoji-Statistiken von Instagram und Twitter zu liefern.

Emojis sind aus den Chats in Messengern, DMs, Posts und Co. schon lange nicht mehr wegzudenken. Die bunten Gesichter und Symbole erleichtern nicht nur die Kommunikation, sondern geben teilweise sogar Hinweise auf den allgemeinen Gemütszustand ganzer Länder. Auch aus diesem Grund findet jährlich am 17. Juli der internationale Emoji-Tag unter dem Tag #WorldEmojiDay statt.

Hier gehen Expert:innen unter anderem der Frage nach, welche Emojis auf sozialen Plattformen wie Instagram und Twitter am häufigsten genutzt werden. Die Insights wollen wir dir nicht vorenthalten und eventuell lassen dich die Ergebnisse auch über dein persönliches oder unternehmerisches Emoji Game nachdenken.

Emoji-Nutzung erreicht auf Twitter ein Allzeithoch

Die allgemeine Verwendung von Emojis ist zumindest auf Twitter bislang kontinuierlich gestiegen. Das zeigt eine Analyse von über 6,7 Milliarden Tweets aus zehn Jahren globaler Twitter-Daten. Jeder fünfte Tweet beinhaltet dieser zufolge ein Emoji.

Emoji-Nutzung von 2011 bis 2021, © Emojipedia

Doch welche werden am häufigsten in der App genutzt? Eine Statistik von 2018 bis 2022 zeigt, dass in Tweets das laut weinende Gesicht populär ist. Der Trend könnte darauf hinweisen, dass weltweite Katastrophen wie die Coronapandemie mitsamt der Folgen das Stimmungsbild in den sozialen Medien nachweislich prägen und für Trauer und Kritik sorgen können.

Betrachten wir nämlich nicht nur das Jahr 2021, sondern die allgemeine Nutzung von Emojis auf Twitter weltweit wird deutlich, dass diese weitaus positiver konnotiert sind. Denn in den meisten Ländern werden überwiegend Gesichter mit Freudentränen und rote Herzen verwendet.

Der am häufigsten genutzte Emoji in den verschiedenen Ländern, © Crossword Solver (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Sport-Emojis auf Instagram

Instagram zeigt dieses Jahr, welche Sport-Emojis bei Usern weltweit am beliebtesten sind. Dabei klammert die App das Fußball-Emoji aus und macht damit einerseits darauf aufmerksam, dass Fußball weltweit häufig der beliebteste Sport ist und andererseits, welche Sportarten danach folgen. Laut der Analyse ist beispielsweise der Yoga Smiley in Deutschland populär.

© Facebook

Derzeit testet Instagram hinsichtlich Emojis außerdem ein Feature, das vielen Usern bereits unter anderem von Facebook Posts bekannt sein dürfte: Eine Emoji Bar für Emoji-Reaktionen. Und innerhalb der Meta App WhatsApp kannst du jetzt schon mit allen Emojis auf Nachrichten reagieren.

Welche Emojis wurden von Emojipedia dieses Jahr auf Platz Eins gewählt?

Von den neuen Smileys landen bei den World Emoji Awards auf den vorderen Plätzen Eins, Zwei und Drei der „Gesicht hält Tränen zurück“-Emoji, die „Herzhände“ und das „Schmelzende Gesicht“.

World Emoji Awards, © Emojipedia

Den Preis für sein:ihr Lebenswerk erhielt das „laut weinende Gesicht“, das, wie bereits erwähnt, auch auf Twitter sehr beliebt ist. Der Emoji, der das Jahr 2022 am besten repräsentiert, ist das „schmelzende Gesicht“.

Welches ist dein Lieblings-Emoji? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.