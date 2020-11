Auch über die Inspirationsplattform sollen künftig anscheinend Online Events gehostet werden können. Darauf deuten erste Tests hin.

Können User bald auch über Pinterest Online Events abhalten? Durchaus möglich. Denn die Reverse-Engineering-Expertin Jane Machun Wong entdeckte erste Tests der Inspirationsplattform. Das von Wong aufgedeckte neue Feature ermöglicht es Pinterest-Nutzenden, sich für Kurse, die über Zoom abgehalten werden, anzumelden. Die Plattform bestätigte die Tests bereits.

Pinterest is working on Classes where participants can join via Zoom pic.twitter.com/vhRtMCHpup — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 24, 2020

Momentan können User die Demo-Profile „pinsmeditation” und „@pinzoom123” besuchen und einen ersten Eindruck davon bekommen, wie das neue Feature künftig in den Boards und Pins eingebettet werden könnte. Unter dem Begriff „Community Class“ könnten in Zukunft alle digitalen Events eines Pinterest Creators zu finden sein. Allerdings ist zurzeit noch keine Weiterleitung zu Zoom oder Ähnliches eingerichtet. Wong erklärt, dies läge daran, dass das Feature noch nicht endgültig ausgerollt wurde.

So sehen die Pins zu den Class Communities auf den Demo Accounts aus, Screenshot Pinterest

Online Events bei Pinterest: So soll’s künftig funktionieren

Wenn die Online Events bei Pinterest endgültig integriert sind, sollen Creator die Möglichkeit haben, in einer separaten Sektion auf ihrem Profil Materialien sowie Notizen für die Class Communities anzupinnen und zu organisieren. Außerdem könnten beliebte User das neue Feature nutzen, um die Teilnehmenden auf ihren Shop aufmerksam zu machen. In diesem könnten die Kursmitglieder beispielsweise das richtige Equipment für das Zoom Event erwerben. User sollen sich für die Online Events auf Pinterest künftig über einen „Book“ Button anmelden können. Danach ist geplant, dass die Interessierten eine E-Mail mit der Anmeldebestätigung sowie den Veranstaltungsdetails und den Link zum Zoom Room erhalten.

Das lokale Google Ranking zu verbessern, sollte auf der Prioritätenliste jedes Unternehmens stehen. Das Salesurance E-Book zeigt auf, wie das Google Ranking funktioniert und welche Faktoren entscheiden, welches Unternehmen von Google auf den obersten Plätzen gerankt wird. Jetzt herunterladen!

Wird die Inspirationsplattform zum Lern-Tool?

Es ist nicht überraschend, dass Pinterest die Integration von Online Events auf der Plattform testet. Schließlich ist die Inspirationsplattform gerade in Zeiten der Coronapandemie zu einer beliebten Anlaufstelle für die Nutzenden geworden, um beispielsweise DIY-Projekte zu organisieren. Allerdings nutzten User Pinterest in den vergangenen Monaten auch vermehrt, um Neues zu lernen und up to date zu bleiben. Auch die Zoom Classes auf der Plattform könnten dabei helfen, Lehrpläne zu organisieren, Materialien einfacher bereitzustellen und die Kursteilnehmenden auf dem Laufenden zu halten. So sind möglicherweise auf Pinterest in Zukunft nicht nur Mode-, DIY- oder Selfcare-Inspirationen zu finden. Auch Lehrinhalte könnten über das Netzwerk vermehrt vermittelt werden. Wann Pinterest das Online Events Feature launcht , ist bis dato noch unklar.