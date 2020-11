Neuigkeiten bei Pinterest: Die Plattform hat passend zur immer näher rückenden Festtagssaison einen Holiday Gift Guide herausgebracht. Dafür wurde es auch höchste Zeit, denn Pinterest User haben dieses Jahr schon sehr früh begonnen, nach Geschenkideen zu suchen. Bereits im April konnte ein Anstieg von 77 Prozent der Suchen zum Thema Festtage verzeichnet werden. So wurde etwa nach „Christmas gift ideas“ drei mal häufiger als im April 2019 gesucht.

Um das Feiertags-Shopping nicht nur für User, sondern auch für Retailer zu optimieren, hat Pinterest Ende Oktober eine ganze Reihe neuer Features, unter anderem einen neuen Shopping Tab, angekündigt. Nun hat die Plattform über den Pinterest Engineering Blog erklärt, wie ein Messwert entwickelt wurde, um User Engagement zu analysieren. Denn sich nur auf die CTR zu verlassen, sei laut Pinterest aus mehreren Gründen keine gute Idee.

Im Pinterest Shop Gift Guide finden User eine Vielfalt von zusammengestellten Produkten, welche entweder direkt gekauft werden, oder einfach als Inspiration dienen können. Der Gift Guide ist bis zum 21. Dezember verfügbar. Die Geschenkideen hat Pinterest in verschiedene beliebte Kategorien, wie zum Beispiel „Spend small, give big“ oder „The beauty enthusiast“ unterteilt. Unter diesem Link ist eine Übersicht aller Pin Collections zu finden.

Bei der Auswahl der verlinkten Produkte wurde darüber hinaus besonders auf die Auswahl unterstützenswerter Brands geachtet. Aya Kanai, Head of Editorial Partnerships, erklärt:

At Pinterest people come to us with a question, ready to explore, be inspired and find their answer. The holiday gift season is basically one giant question! What to get your loved ones (plus a little something for yourself) can be such a puzzle. The latest edit of the Pinterest Shop features hundreds of items from a combination of small businesses, Black-owned brands and sustainable products. Inspired gifting this season means supporting meaningful brands and businesses where consumers can feel their purchases matter.