Social-Media-Experte Matt Navarra teilt auf Twitter YouTubes Erweiterung der bereits bestehenden Greenscreen-Funktion in Shorts. Mit dieser können Creator jetzt jedes zulässige YouTube-Video, egal ob short oder lang, als Hintergrund für Shorts Clips verwenden. YouTube erklärt:

You can create using both the audio + video or video-only if you choose to mute the audio. To use Green Screen, just select Create > Green Screen on the menu of options under the video you’re watching or press the 3-dot menu in the Shorts player and select Green Screen. The max length you can create with is 60 seconds.

Bereits im Oktober 2021 hatte YouTube das Greenscreen Feature für Shorts gelauncht – eine Funktion, die auch auf TikTok und Instagram verfügbar ist. Bei dem damaligen Roll-out konnten User die Option jedoch nur nutzen, indem sie Inhalte von ihrer Camera Roll hochluden und diese als Hintergrund verwendeten. Mit der Erweiterung können Creator nun auf einen viel größeren Pool an Inhalten für ihre Shorts-Hintergründe zugreifen – hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass ursprüngliche Ersteller:innen über einen Quellenlink in der Shorts-Beschreibung genannt werden müssen.

Die Erweiterung des Greenscreen Features für Shorts kann beispielsweise für Reaktionsvideos genutzt werden. Diese sind auf YouTube ziemlich beliebt und viele Influencer auf der Plattform posten regelmäßig Reaktionsclips, in denen diese beispielsweise auf ein neues Meme individuell reagieren. Brands könnten es nutzen, um zum Beispiel branchenrelevante Videos zu pushen, Produktaktualisierungen zu promoten oder neue Videos zu bewerben.

Die aktualisierte Greenscreen-Option für YouTube Shorts wird ab jetzt schrittweise in der YouTube App für iOS eingeführt.

Zudem führt die Video-Streaming-App zwei neue Funktionen ein: Ein Feature liefert neue Möglichkeiten bei der Erstellung von Kurzfilmen und eines erweitert den Zugriff auf die Video-Highlights-Option Clips.

Einfache Shorts-Kreation

YouTube erklärte kürzlich, wie die neue Möglichkeit zum Erstellen von Shorts funktioniert:

Last month, we started rolling out a new way to create a Short – simply tap on ‘Create’ and select ‘Cut’ from any eligible YouTube video or Short to select a 1-5 second segment to use for your own original Shorts content. Any time a new Short is created from your own channel’s content, it will be attributed back to your original video with a link in the Shorts player.