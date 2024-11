Emoji Fans aufgepasst: Das offizielle Emoji-Kommittee hat neun neue Emojis kreiert, die bereits nächstes Jahr auf deinem Smartphone verfügbar sein könnten.

Es ist erst wenige Monate her, seit WhatsApp die User mit der Integration verschiedener neuer Emojis, darunter ein Phönix, ein Pilz und eine Limette, erfreut hat. Und doch stehen bereits zwei neue Emoji-Schübe in den Startlöchern. Über den ersten hatten wir bereits im Mai 2024 berichtet. Zu den neuen für WhatsApp und Co. geplanten Emojis gehören eine Schaufel, ein Fingerabdruck und ein unausgeschlafenes Gesicht.

Obwohl es die neuen Emojis noch nicht auf die Smartphones der Nutzer:innen geschafft haben, hat das Unicode Emoji Subcommittee jetzt bereits die nächsten Emoji-Entwürfe für 2025/2026 eingereicht. Hierzu gehören die folgenden neun Emojis:

Verzerrtes Gesicht

„Kampf-Wolken“-Symbol

Balletttänzerin

Apfelkern

Schwertwal

„Haariges Wesen“

Posaune

Erdrutsch

Schatztruhe

Der Social-Media-Experte Matt Navarra hat einen Screenshot der Emoji Drafts, von denen Emojipedia im Blog Post berichtet, auf Threads geteilt.