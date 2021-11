Netflix launcht ein neues Angebot für Kinder, das TikTok sehr nahe kommt. Der Kampf um Generation Alpha hat begonnen.

Nun nimmt sich auch noch Netflix ein Beispiel an TikTok. Wie passen die Streaming-Plattform und die Kurzvideoplattform zusammen? Netflix launcht in den kommenden Tagen ein Kurzvideo-Feature namens Kids Clips. Dieses besteht aus einer Bibliothek, für die kurze Clips aus beliebten Netflix-Serien oder -Filmen für Kinder zusammengestellt werden. Das Feature kommt schon diese Woche, jedoch ist der Launch zunächst auf die iOS App in den USA, Kanada, Australien, Irland, und die spanischsprachigen Länder in Südamerika beschränkt.

Die Kids Clips sind nicht das erste Feature, das Netflix an TikTok anlehnt. Mit Fast Laughs hatte die Streaming-Plattform Ähnliches für ältere User angeboten. Dieses versuchte mit einer Auswahl an kurzen Clips aus beliebten Serien, User zum längeren Aufenthalt in der App zu verführen und eventuell von neuen Shows zu überzeugen. Kids Clips sind letztlich das Gleiche nur mit Kinderfilmen. Da die Zielgruppe jüngere User sind, wird das Feature nur etwa zehn bis 20 Minuten zu nutzen sein. Damit sollen Kinder davor geschützt werden, zu viel Zeit am Smartphone zu verbringen.

TikTok übernimmt die Entertainment-Welt

Spannend ist zum einen, dass alle Plattformen TikTok als direkte Konkurrenz ansehen. Bei Social Apps wie Instagram oder Snapchat ist dies nur logisch, doch Netflix und TikTok haben verschiedene Angebote. Aber da die User, von denen Netflix möchte, dass sie Zeit mit Binge Watching verbringen, lieber stundenlang durch TikTok scrollen, ist auch die Streaming-Plattform bedroht. Zum anderen wird ersichtlich, wie sich alle Entertainment-Giganten darauf konzentrieren, sehr junge User anzusprechen. So auch Facebook und Instagram. Die Präferenzen der Gen Z und aufwärts für ihre liebsten Plattformen scheinen verteilt, nun geht es darum, Generation Alpha so früh wie möglich abzufangen und zu binden.