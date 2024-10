Wer sich in der iOS App eine Serie oder einen Film anschaut, kann eine beliebige Szene über den Moments Button, welcher am unteren Bildschirmrand zu finden ist, im Mein Netflix-Tab abspeichern. Anschließend kann der Clip auf Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp und anderen Plattformen geteilt werden. Im Laufe der kommenden Wochen soll das Feature auch für Android User ausgerollt werden, so Netflix.

Chance für Marken und Creator

Der Launch der Moments-Funktion dürfte Netflix ein gutes Plus an Watch Time einbringen – schließlich können die mit Moments geteilten Szenen andere User dazu anregen, sich die entsprechenden Serien oder Filme selbst anzuschauen. Doch auch Marken und Creator können von dem neuen Feature profitieren, indem sie beispielsweise Szenen aktuell im Trend liegender Shows auf Social Media teilen und eine Brücke zu ihren eigenen Produkten oder Inhalten schlagen. Gerade mit Blick auf die kommenden Feiertage (insbesondere Halloween und die Weihnachtszeit) lässt sich die Funktion nutzen, um eigene Kampagnen und Angebote in einen trendbasierten, emotionalen Kontext zu setzen.

Noch mehr Halloween Vibes für deinen Social Content bieten aktuelle Easter Eggs von Instagram, Snapchat und Co., die für User, Creator und Marken interessant sein dürften. Im unten verlinkten Artikel stellen wir dir alle saisonalen Neuerungen vor.