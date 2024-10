Spooky Effekte, festliche Outfits und exklusive Halloween Templates: Auf Instagram, Snapchat und Co. warten diesen Oktober einige gruselige Überraschungen auf dich.

Halloween rückt näher – auch auf Social Media! Statt Saurem gibt es jede Menge Süßes in Form von festlichen Easter Eggs. Wer dieser Tage thematisch passende Keywords wie „Halloween“, „Trick-or-treat“ oder auch die Emojis 🎃, 👻 und 🕸️ verwendet, wird mit gruseligen Effekten in den DMs und in Notes belohnt. Darüber hinaus hat die Plattform eine neue Schriftart, einen Texteffekt sowie ein Chat-Thema für die DMs und die Broadcast Channels im Halloween-Stil herausgebracht. Auch bei den Add Yours Templates gibt es gespenstigen Zuwachs.