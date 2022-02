Snapchat hat angekündigt, mit der Option von Mid-Roll Ads in Stories eine neue Monetarisierungsmöglichkeit für Creator einführen zu wollen. Das Update soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr kommen. Einige ausgewählte US-Creator können die Ad-Integration jedoch bereits testen.

Geschaltet werden können die Ads nur bei Snapchats Top Creatorn. Bei den sogenannten Snap Stars handelt es sich um Personen des öffentlichen Lebens oder besonders beliebte Creator. Ein Snap Star Account ist mit einem Stern gekennzeichnet und dazu berechtigt, in der App gefeatured zu werden. Voraussetzungen für den Status als Snap Star sind unter anderem die Authentizität des Profils, das Engagement der Follower und die Qualität des Content. Die Mid-Roll Ads sollen den Creatorn zu mehr finanziellem Erfolg verhelfen, wie Snapchat erklärt:

In beta testing now with an early set of U.S. Snap Stars, Snap Stars will receive a share of the revenue generated from ads within their public Story. Stories lower the barrier to content creation and engagement, and we believe placing ads within a Snap Star’s public Story will allow an easier path to financial success.