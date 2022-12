Discord's launches its first creator monetization feature in the U.S – 'Server Subscriptions' lets server owners charge members for perks like VIP chat channels, unique roles/titles within servers, subscriber-only emojis https://t.co/8CVEDsLjNS

Diese Bedingungen müssen Server-Betreiber:innen erfüllen

Aktuell sind die Server Subscriptions nur für Creator verfügbar, die in den USA ansässig sind. Abgesehen davon müssen nur wenige Bedingungen erfüllt sein: Creator dürfen in der nahen Vergangenheit keine Verstöße gegen die Community-Richtlinien und Nutzungsbedingungen begangen haben. Darüber hinaus müssen sie den aktualisierten Server-Subscriptions- und Monetarisierungsrichtlinien zustimmen. Sollten die Subscriptions bald auch in Deutschland eingeführt werden, ist anzunehmen, dass Creator hierzulande ebenfalls nur diese Bedingungen erfüllen müssen. Die Creator, die bereits Zugang zum Feature haben, können ihr Abonnement nun sogar mit einem Preis von bis zu 199,99 US-Dollar im Monat anbieten:

We’re excited to share that beginning today, Server Subscriptions is making its official debut, and all existing servers on Discord that meet the minimum requirements can now monetize their server. Subscriptions can range from $2.99 – $199.99 in price. Within the settings tab of your server, under the Monetization category simply enable Server Subscriptions to begin creating your subscriber offerings.

So nutzt Bella Poarch das Server-Subscriptions-Modell

Eine bekannte Streamerin, die die Server Subscriptions bereits nutzt, ist TikTok-Star Bella Poarch. Sie bietet Abonnements auf drei Stufen an. Das Modell bietet Creatorn, die die Subscriptions-Funktion ebenfalls nutzen wollen, Inspiration:

Stufe 1 (2,99 US-Dollar monatlich): Ein exklusives Video im Monat und Zugang zu Server-Funktionen wie der Möglichkeit, öffentliche Threads zu erstellen

Stufe 2 (4,99 US-Dollar monatlich): Alle Benefits von Stufe 1, exklusive Möglichkeiten, an Umfragen teilzunehmen und früher Zugang zu neuen Merch-Artikeln

Stufe 3 (9,99 US-Dollar monatlich): Alle Benefits von Stufe 1 und 2 und exklusiver Behind The Scenes Content

Auch neu: Das Creator Portal

Neben den Server-Abonnements führt Discord mit dem Creator Portal auch eine neue Plattform ein, die Creator bei der Einführung von bezahlten Abonnements auf ihrem Server unterstützen soll:

The Creator Portal is your one-stop shop for all things creators on Discord. Similar to the Discord Moderator Academy and the Community Portal, the Creator Portal is an expansive resource tailor-made for creators or communities on Discord that want to establish a paid subscription tier in their servers.

Das Creator Portal bietet unter anderem Zugang zu sogenannten Lightning Lessons bekannter Creator wie Marques Brownlee und HannahxxRose, Creator-Fallstudien und verschiedenen Artikeln. Die Server Subscriptions können berechtigte Creator ab sofort über die Monetarisierungskategorie der Server-Einstellungen aktivieren.