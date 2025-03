Optimierte Creator-Empfehlungen für Brands, Ads jetzt auch in Benachrichtigungen und Site Links nicht mehr nur für Facebook Ads: Wir zeigen dir, was sich für Creator und Marken mit Metas großem Monetarisierungs-Update jetzt ändert.

Meta hat im Rahmen eines umfassenden Updates neue Tools gelauncht, die dabei helfen sollen, Creator und Brands zusammenzubringen. Konkret können Marken anhand eines KI-basierten Empfehlungssystems genau den organischen Branded Content finden, der als Paid Ad am besten performen würden. Zugriff auf das Tool erhalten Brands über den Partnership Ads Hub im Ads Manager. Tino Krause, Country Director DACH bei Meta, kommentiert die Neuerung:

Wir sehen immer wieder, dass Partnership Ads enormes Wachstumspotenzial bieten. Der Schlüssel liegt darin, die richtigen Inhalte und passende Creator*innen zu finden – und genau dabei helfen unsere neuen Tools.

Creator Discovery Tool im Ads Manager, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Darüber hinaus werden auch die Creator-Empfehlungen im Instagram Creator Marketplace optimiert. Diese basieren nun unter anderem auf der Affinität des Creators zur Brand. Anhand verschiedener Faktoren wie der Ähnlichkeit der Audience, dem bisherigen Ad Content eines Creators sowie dessen Erfahrungen mit Partnership Ads will Meta Marken dabei unterstützen, die geeignetsten Creator für zukünftige Kampagnen zu finden. Zudem hat Meta eine Keyword-Suche im Creator Marketplace integriert. So können Unternehmen beispielsweise nach „Gadget Unboxing“ suchen oder auf insgesamt 20 Filter wie beispielsweise Beauty, Fashion oder Haus und Garten zugreifen.

Keyoword-Suche im Creator Marketplace, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Weitere Insights für Brands sollen künftig außerdem die Creator-Profile im Marketplace bieten. Während sogenannte Creator Cards relevante Reels hervorheben, weisen neue Badges auf mit Partnership Ads erfahrene Creator hin.

Notification Ads auf Facebook, Site Links auf Instagram

Auch Einzelhändler:innen dürfen sich freuen: Die Omnichannel Ads sind ab sofort für mehr Werbetreibende verfügbar. Mit optimierten Platzierungen sollen diese künftig für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen. Brands erhalten unter anderem die Möglichkeit, nahegelegene Stores oder aktuelle Rabatte in ihren Anzeigen hervorzuheben.

Omnichannel Ads auf Facebook, © Meta

Anhand neuer, KI-gestützter Werbelösungen will Meta Marken insgesamt eine effizientere Nutzung ihres Werbebudgets sowie eine optimierte Ansprache potenzieller Kund:innen ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel Shops Ads mit Advantage+ Support, die Anzeige weiterer Produkte in einer Ad sowie Ads in Benachrichtigungen auf Facebook. Letztere sollen Advertisern die Möglichkeit bieten, potenzielle Kund:innen zu erreichen, die bereits Interesse am Werbe-Content der Brand gezeigt haben – und diese so dazu zu animieren, den Kauf der eigenen Produkte neu zu erwägen.

Neu auf Instagram sind zudem Site Links, welche Meta (zusätzlich zur bereits bestehenden Verfügbarkeit auf Facebook) bald weltweit für alle Advertiser auf der Social-Plattform launchen will. Diese erlauben es Marketern, mehrere Landing Pages in Single Image oder Video-Ads hervorzuheben. Damit ermöglicht das Unternehmen Werbetreibenden deutlich mehr Flexibilität und optimiert zudem die User Experience.