Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp arbeitet verstärkt an der KI-Optimierung und Automatisierung von Tools und Features, die Marketern neue Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen verschaffen dürften. Und einige Neuerungen wurden jetzt ausgerollt beziehungsweise verkündet. Unter anderem stellte Meta jüngst neue Funktionen der Meta Advantage Suite vor, die auf generativer KI basieren. Zudem können wir ab sofort einen Blick auf die neue AI Sandbox, die generative KI-Funktionen für Werbetreibende bereithält, werfen.

Die AI Sandbox fungiert als Testspielplatz – Metas Ziel ist es, herauszufinden, was für Marketer funktioniert und die Top-Features in den Ad Tools einfach nutzbar zu gestalten. Das sind die KI-Funktionen im Überblick:

Derzeit testet Meta die neuen Tools und Features bereits mit einer kleineren Gruppe von Werbetreibenden, um Feedback für Verbesserungen sammeln zu können. Im Juli möchte der Konzern dann damit starten, den Zugang schrittweise auf mehr Marketer auszuweiten.

Meta Advantage ist ein „Portfolio an Automatisierungsprodukten“, welches auf KI und maschinellem Lernen basiert. Marketer können mit diesem Kampagnenergebnisse optimieren und Anzeigen personalisieren.

Vergangenes Jahr hatte Meta bereits damit begonnen, automatisierte Produkte in Meta Advantage zusammenzufassen.

Die Advantage+ Shopping Campaigns für Facebook und Instagram machen die Optimierung und Automatisierung der Anzeigenauslieferung, -erstellung und -verwaltung mithilfe von KI-Leistung möglich.

Seitdem ist die Akzeptanz gestiegen. Meta erklärt, dass dreimal so viele Werbetreibende Advantage+-Shopping-Kampagnen wöchentlich nutzen wie noch vor sechs Monaten. Und jetzt präsentiert Meta neue Advantage-Funktionen, die es Marketern ermöglichen sollen, die Vorteile von KI effektiver zu verwenden. Sie sollen mehr Flexibilität bei der Verwendung von Creatives schaffen und ihnen helfen, zu messen, welche Kampagnen funktionieren. Das sind die Funktionen im Überblick.

Meta testet das Tool derzeit mit einer ausgewählten Gruppe. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen möchte der Konzern die Tests für mehr Marketer in den kommenden Monaten öffnen.

Der Facebook-Konzern investiert laut eigener Angaben jährlich Dutzende Milliarden US-Dollar in die eigene Infrastruktur, und ein zunehmender Teil davon wird für den Ausbau der KI-Kapazitäten für Ads aufgewendet. Meta sagt:

Those investments are what ensure that the AI-powered tools advertisers touch-and-feel reach their full potential at scale – like generative AI, which often requires more computing capability to work effectively.

Im Rahmen der fortlaufenden Arbeit zur Weiterentwicklung der KI-Modellierung verwendet Meta jetzt größere, komplexere Modelle in dem Anzeigensystem, um die Leistung und Messung weiter zu verbessern, wenn der Konzern keinen Zugriff auf die gleiche detaillierte Datenebene hat. Meta gibt ein Beispiel und erklärt:

For example, previously on Instagram, we needed one model for optimizing clicks on Story ads and another model to optimize conversions or sales for ads on Reels. Now, with more advanced AI modeling that optimizes across all surfaces (Feed, Story, Explore, and Reels), it allows us to transfer learnings across multiple objectives at the same time, which helps improve advertiser conversions and the quality of ads people see.