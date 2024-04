Das könnte den LinkedIn Newslettern langfristig deutlich mehr Sichtbarkeit und den Autor:innen mehr Abonnent:innen und Interaktionen verschaffen.

Noch haben aber nicht alle User Zugriff auf die Option. Wir selbst können sie noch nicht nutzen. Allerdings können wir einen Workaround einsetzen – der jedoch keine Anzeige beim Posting ermöglicht. Denn LinkedIn ermöglicht die Integration angepasster Buttons mit einer URL. Dort können User für ihr Profil also einen individuellen CTA-Text mit einer URL ihrer Wahl verknüpfen. Ich selbst habe die Option für einen Newsletter-Hinweise ausprobiert.

Wer auf einen solchen Link oder Button klickt, wird direkt zum Newsletter und zur Möglichkeit des Abonnements weitergeleitet. Creator können diese Optionen erstellen und in ihren E-Mail-Signaturen, Social-Profilen oder auf ihren Websites einsetzen. Tomer Cohen, Chief Product Officer bei LinkedIn, schreibt:

Also, authors will appreciate our new one-click subscribe URLs and embeddable buttons. Whether shared on social media, email, or a website, these tools make it easy for readers to find and subscribe to the author’s newsletter. When readers click the link or button, they will be taken through a simple process–log in to their LinkedIn account (if they aren’t already logged in), and then subscribe. This streamlined process will help authors grow their audiences with ease.