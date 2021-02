Fiverr bekommt Konkurrenz, denn LinkedIn arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Freelancer Marketplace. Über diesen könnten Unternehmen passende Freelancer finden, sich mit ihnen verbinden und sie sogar über die Plattform bezahlen. Diese Informationen liegen The Information vor und basieren auf den Aussagen zweier Personen, die mit dem Thema vertraut sind:

LinkedIn is developing a new service called Marketplaces to let its 740 million users find and book freelancers, pitting it against publicly traded firms such as Upwork and Fiverr, according to two people with direct knowledge of the matter.