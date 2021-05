LinkedIn möchte es Unternehmen künftig einfacher machen, Reichweite auf der Plattform aufzubauen. Daher launchte das Business-Netzwerk nun nicht nur Tools, um virtuelle Events schneller bekannt zu machen und die Performance zu überprüfen. LinkedIn rollte auch eine Boost-Funktion für organische Posts aus. Diese orientiert sich stark an dem Boost Feature von Facebook – in Deutschland eher unter der Funktion „Hervorheben“ bekannt. Es erlaubt es LinkedIn Pages, Updates mit ein paar Klicks in eine Paid Ad umzuwandeln. LinkedIn erklärt:

Starting today, you can easily “Boost” any high-performing organic post directly from your LinkedIn Page. With the click of a button and a few payment details, you can easily give your most engaging [Posts] a little boost to quickly expand your audience reach. It’s as simple as it sounds, and the newest way to reach a broader audience without having to learn how to use any new marketing tools.