LinkedIn hat einen neuen Ad Guide veröffentlicht, der Werbetreibenden einen guten Überblick über die mannigfaltigen Werbe-Features der Plattform gibt. Dabei liefert das Business-Netzwerk Informationen zu Bildgrößen, Call-to-Action-Funktionen, technischen Voraussetzung und Lead-Generierung, was dazu beitragen soll, die Ad-Kampagnen zu optimieren. LinkedIn selbst erklärt:

Our new LinkedIn Ads Guide is a one-stop resource for LinkedIn ad specs, formatting recommendations, and general information. You’ll find all the pertinent details around four different categories of LinkedIn Ads: Sponsored Content, Sponsored Messaging, Lead Gen Forms, and Text and Dynamic Ads, as well as the various ad formats available within each.