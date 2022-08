Bereits Anfang August berichtete OnlineMarketing.de von Tests des Edit Features, jedoch gab es bisher kein offizielles Datum für einen Roll-out. Allerdings wird er aller Voraussicht nach nur Twitter-Blue-Abonnent:innen zur Verfügung stehen. Weshalb die Funktion eines Edit Buttons diskutabel ist, bringt Jay Sullivan, General Manager für Consumer and Revenue Product bei Twitter, auf den Punkt:

Without things like time limits, controls, and transparency about what has been edited, Edit could be misused to alter the record of the public conversation. Protecting the integrity of that public conversation is our top priority when we approach this work.