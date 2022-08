#Twitter is working on the Shopping section 👀 pic.twitter.com/NLVbKgY43v

Einer der insgesamt zwei Screenshots zeigt, dass im Menü die Sektion „Shopping“ einigen US Usern bereits zur Verfügung steht. Hierüber können Nutzer:innen dann beispielsweise auf die zuvor erwähnten Product Drops zugreifen – sie erhalten so schnell und einfach eine Übersicht über Neuigkeiten zu Produkteinführungen und Co.

Der zweite Screenshot präsentiert ein Beispiel des Unternehmens Lego, das über Twitter Product Drops verkündet, dass die „Lego Atari 2600″-Spielekonsole ein beliebtes Spiel aus den 1980er Jahren in einem neuen Design bringen wird – welches, verrät das dänische Unternehmen nicht und weckt so geschickt das Interesse der Community. Auch die Frage nach dem Spiel, das bei den Fans die meisten Erinnerungen hervorruft, könnte das Engagement steigern. Das Exempel verdeutlicht, dass Product Drops auf Twitter für Brands eine reichweitenstarke Möglichkeit ist, die Aufmerksamkeit und Interaktion zu steigern. Eine eigene Sektion hierfür würde die Chancen auf mehr Interesse noch einmal erhöhen.

Jedoch steht zumindest das Feature Product Drops bislang nicht allen potenziellen Käufer:innen zur Verfügung: So können bislang nur User in den USA, die Twitter auf iOS- und Android-Geräten in englischer Sprache nutzen, darauf zugreifen. Ob mit dem neuen Tab im Menü ein erweitertet Roll-out einhergeht, bleibt abzuwarten.