Instagram plant, Reposts direkt in der App zu ermöglichen. User könnten so Posts und Storys anderer einfacher teilen.

Einen Button zum Reposten von Inhalten anderer Creator suchten User in der Instagram App bisher vergeblich. Lediglich das Teilen dieser in der eigenen Story ist bislang per Klick möglich. Zudem können User über Direktnachrichten untereinander Posts und Storys dritter Creator austauschen. Hierfür können Interessierte Inhalte über den kleinen Papierflieger unter dem ausgewählten Post oder der favorisierten Story miteinander teilen – sofern beide dem jeweiligen Account folgen oder dieser öffentlich ist.

Um jedoch Reposts auf Instagram zu veröffentlichen, benötigten User bislang eine entsprechende externe App, zum Beispiel Repost for Instagram. Das könnte sich bald womöglich ändern. Social-Media-Experte und App-Forscher Alessandro Paluzzi teilt auf Twitter, dass Instagram an einer Repost-Funktion direkt in der App arbeitet. Laut Screenshot können einige User bereits auf ein Repost Icon zugreifen.