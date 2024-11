Neues Web Dashboard: User verfügen bald auch vom Laptop aus über detaillierten Zugriff auf ihre Instagram-Werbeanzeigen.

Instagram hat kürzlich ein neues Web Dashboard für Desktop User eingeführt. Mit diesem Tool können Creator und Unternehmen jetzt direkt über den Browser wichtige Insights einsehen und Werbeanzeigen verwalten. Diese Erweiterung soll die Nutzung der Plattform insbesondere für professionelle Anwender:innen vereinfachen, die bislang ausschließlich auf mobile Lösungen angewiesen waren.

Der Web-Zugriff auf Insights und Anzeigenfunktionen war ein vielfach gewünschtes Feature, da Desktop-Nutzer:innen so die Performance ihrer Beiträge besser im Überblick behalten und sämtliche Vorhaben an einem Gerät erledigen können. Ein Threads Post von @cmcalgary zeigt, wie diese neue Browser-Funktion in Aktion aussieht: