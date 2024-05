Instagram Stories haben sich im Laufe der Zeit zu einem zentralen Element der Plattform entwickelt. Sie bieten eine dynamische und visuell ansprechende Möglichkeit für Nutzer:innen, ihre täglichen Erlebnisse zu teilen und eine direkte Verbindung zu ihren Followern aufzubauen. Laut Adam Mosseri, CEO von Instagram, liegen die DMs, Stories und auch Videos beim Teilen weit vor den Fotos.

If you look at how people share, all of the growth has been in stories and in DMs over the last five years or so. To the degree that there is growth in feed, it’s all in video, it’s not in photos.