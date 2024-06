Ob und wann Instagram den Zugriff auf die Story Highlight Icons für Feed Posts ausweiten wird, ist momentan noch nicht bekannt. Das Feature könnte Creator und Brands dazu anregen, die verschiedenen Content-Formate auf der Plattform noch stärker zu verknüpfen und ihnen dazu verhelfen, mehr User auf ihr Profil zu bringen.

In den vergangenen Monaten hat Instagram mit verschiedenen neuen Looks und Features für die Story Highlights experimentiert. So testete die Plattform im April 2024 ein Redesign der Darstellung dieser. Kurz darauf konnten zudem erste User ihre Stories der vergangenen sieben Tage in einem eigenen Highlight namens Lately abspeichern. Dieses wird prominent links neben den restlichen Story Highlights angezeigt.

© Konstantin Savusia, Canva

Darüber hinaus erhalten Creator mit der Link-Option in Reels seit Kurzem die Chance, über die Einbettung einer Verlinkung in einem Reel auf relevante eigene Inhalte im Story Highlight-Format aufmerksam zu machen, wo beispielsweise relevante How-tos, Behind-the-scenes-Material oder auch Hinweise auf eigene Produkte präsentiert werden können.

Auch die Carousel Posts auf Instagram erhalten einen neuen Look. Denn erste User können ihren Karussells jetzt Bilder in unterschiedlichen Formaten hinzufügen. Neben den bereits bekannten Optionen, die Inhalte als Portrait oder Quadrat zuzuschneiden, können diese nun bei Bedarf auch im jeweiligen Originalformat belassen werden.