Threads war eine von Instagram abgekoppelte Messaging App, die die Kommunikation mit den engsten Freund:innen (basierend auf Instagrams enger Freund:innen Liste) ermöglichte. Vor etwa einem Jahr verpasste Instagram Threads jedoch ein Update und ermöglichte den Zugriff auf das komplette Instagram Direct-Postfach. „Ist das das Ende von Threads?“ fragten wir damals im dazugehörigen Artikel. Und diese Vermutung bestätigt sich nun, denn Instagram stellt Threads offiziell ein.

Durch das Update verlor Threads das Alleinstellungsmerkmal. Nämlich dass es sich bei der App um einen Ort handelte, an dem man nur mit engen Freund:innen in Kontakt stand. Das einzige, was Threads anschließend noch von anderen Messaging Apps unterschied, war der Auto-Status, der je nach Location, Akkustand oder Bewegung einen Emoji in den Status einfügte. Dort hieß es dann beispielsweise „At home“, „On the move“ oder „Low battery“. Das Ende von Threads bestätigte Instagram bereits TechCrunch gegenüber. Dafür sollen jedoch Threads beliebte Funktionen wie der automatische Status in Instagram integriert werden:

We’re bringing the fun and unique features we had on Threads to the main Instagram app, and continuing to build ways people can better connect with their close friends on Instagram. We hope this makes it easier for people to have all these features and abilities in the main app.