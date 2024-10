Reels bietet jetzt erweiterte Lautstärkeregler für Kamera-Audio, Musik und Stimmen. Damit können User die Sound-Qualität ihrer Videos anpassen.

Mit dem neuesten Update bietet Reels neue Funktionen, die es Usern ermöglichen, den Sound ihrer Videos noch präziser zu steuern. Besonders für Personen, die Reels als Marketing Tool nutzen, sind diese neuen Möglichkeiten ein Schritt nach vorne, um Inhalte mit einer professionellen Tonqualität zu erstellen.

Verbesserte Audiosteuerung für mehr kreative Freiheit

Die neuen Lautstärkeregler, die in diesem Update enthalten sind, bieten eine Reihe von Optionen, um den Sound von Reels optimal zu gestalten. User haben jetzt die Möglichkeit, das Kamera-Audio individuell anzupassen, sodass die Lautstärke der Originalaufnahme genau den Anforderungen entspricht. Dies ist besonders hilfreich, wenn Hintergrundgeräusche stören oder das Video ein präzises Klangbild benötigt. Eine weitere Neuerung ist die Voice Enhance-Funktion, die es erlaubt, Stimmen klarer hervorzuheben und Hintergrundgeräusche zu minimieren. Gerade für gesprochene Inhalte, wie Interviews oder Tutorials, ist dies ein willkommenes Feature. Zusätzlich bietet der Regler für die Song-Lautstärke die Option, die Musiklautstärke in Reels so anzupassen, dass sie im Einklang mit den anderen Audioelementen steht. Das sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel von Musik und Stimme, ohne dass ein Element das andere übertönt. Der App Researcher Radu Onescu liefert auf Threads einen Einblick in das Design der neuen Toneinstellungen. Diese Einstellungen dürften bislang noch nicht bei allen Usern verfügbar sein, sollten aber bald die Kreations-Experience der meisten Creator verbessern.