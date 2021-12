Zum Jahresende hat Instagram noch einmal in der Feature-Kiste gekramt und einige neue Funktionen gelauncht. Instagram-Chef Adam Mosseri stellt die zuletzt ausgerollten Funktionen in einem kurzen Video vor.

🎉 New Features 🎉 We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you: – #IGPlayback – Reels Visual Replies – Profile Embed (US only for now) Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA

Dazu gehört der Jahresrückblick, den Instagram User in ihren Stories teilen können, sowie die Möglichkeit, mit Reels auf Kommentare zu reagieren. Wie auf TikTok können User demnach ein Reel als Visual Reply posten, das direkt Bezug auf einen vorherigen Kommentar von Followern nimmt. Die dritte Ankündigung beinhaltet die Möglichkeit, das eigene (oder ein anderes) Instagram-Profil auf einer externen Website einzubetten.

Bisher war es möglich, einzelne Beiträge in Websites einzubetten. Doch für User, die nicht nur einzelne Inhalte hervorheben, sondern einen größeren Ausschnitt ihres Profils zur Schau stellen möchten, dürfte die neue Embed-Funktion sich als praktisch erweisen. So erklärt Mosseri in dem Video:

You’ve been able to embed an Instagram photo or Instagram video into a website for many years now. This extends on that idea and allows you to embed a miniature version of your Instagram profile on a website. Maybe you want to showcase your Instagram content on a website somewhere, or link to someone else’s.