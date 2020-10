Das Jahr 2020 hat unser Verhältnis zu Streaming und Live Videos verändert. Während zuvor alle paar Monate der Skype-Zugang ausgegraben wurde, um mit einem Freund, der gerade am anderen Ende der Welt weilt, zu kommunizieren, waren Spieleabende mit Freunden über Zoom zuletzt nichts Ungewöhnliches mehr. Auch an Sport- oder Kochkurse in Live Streams sind wir dank des durch die Coronakrise verursachten Lockdowns gewöhnt. Instagram reagiert auf diesen Trend. Vishal Shah, VP of Product bei Instagram, verkündete auf Twitter, dass Instagram Live ein Update erhält.

3 updates about IG Live:



🎥You can now go Live for up to 4 hours



🎞You can save your Lives for 30 days before they delete



📺 You’ll start seeing a “Live Now” section in the IGTV app and on Explore so you can discover more Lives pic.twitter.com/XGdg1XAj19