Laut ihm testet Instagram derzeit ein neues Sticker-Element namens Draw Yours. Das Prinzip ist schnell erklärt: Ein:e Nutzer:in postet einen Prompt – also einen Zeichenimpuls – und andere können direkt darauf antworten, indem sie ihren eigenen Beitrag zeichnen oder visualisieren. Das neue Format knüpft konzeptionell an die etablierten Add Yours Sticker in den Instagram Stories an, die insbesondere durch ihre virale Dynamik und niederschwellige Beteiligungsmöglichkeit auffielen. Mit Draw Yours rückt Instagram nun eine stärker visuell-kreative Beteiligungsform in den Fokus. Das Format eignet sich sowohl für interaktive Community-Aktivierungen von Marken als auch für nutzer:innengenerierte Inhalte im Rahmen kreativer Challenges – oder als unterhaltsames Feature für die individuelle Nutzung im Alltag.

Dass interaktive Features wie dieses performen, zeigt auch ein Blick auf die jüngsten Updates der Plattform. Erst vor kurzem hatten wir über ein weiteres experimentelles Feature berichtet, das exklusiven Content per Code zugänglich macht – Locked Posts. Der Test betont, wie sehr Instagram mit neuen Formaten experimentiert, um Nutzer:innen länger zu halten und zur Interaktion zu bewegen.

© Instagram, Design, Screenshot via Canva

Neue Fonts für Reels: Instagram wird typografisch verspielter

Parallel entdeckte der Social Media Manager Radu Onesescu, dass Instagram in Reels neue Schriftarten eingeführt hat – darunter Schriften wie „Petit Formal“, „Modern Bold“ oder „Syne“. Die Auswahl reicht von elegant bis edgy und bietet deutlich mehr typografische Freiheit für Reels.