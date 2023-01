Konkret launcht das Meta-Netzwerk folgende drei neue Optionen:

Wir möchten im Folgenden vor allem den Quiet Mode näher beleuchten und zusätzlich auf die weiteren neuen Möglichkeiten auf Instagram eingehen

Instagram führte kürzlich den Quiet Mode in einigen Regionen ein (deutsche User müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis sie die Funktion nutzen können). Mit diesem Feature möchte die Social-Plattform Nutzer:innen dabei unterstützen, sich ab und zu eine Instagram-Pause zu gönnen. User, die den Quiet Mode aktivieren, erhalten in dem ausgewählten Zeitraum keine Benachrichtigung mehr und auch der Aktivitätsstatus im Profil ändert sich in dieser Zeit auf „in quiet mode“. Kontakte, die Personen im Quiet Mode eine Direct Message senden, erhalten außerdem eine automatische Antwort von Instagram, dass derjenige User zurzeit eine Instagram-Pause einlegt. Instagram erklärt im Rahmen der Ankündigung:

Teens have told us that they sometimes want to take time for themselves and might be looking for more ways to focus at night, while studying, and during school. You can easily customize your ‘Quiet mode’ hours to fit your schedule and once the feature is turned off, we’ll show you a quick summary of notifications so you can catch up on what you missed. Anyone can use ‘Quiet mode’, but we’ll prompt teens to do so when they spend a specific amount of time on Instagram late at night.