Branding und Videoerstellung werden persönlicher und unkomplizierter

Zu den Neuerungen gehören frische Features für Advantage+, die ein konsistentes Branding von Kampagnen in kürzester Zeit ermöglichen: So können Advertiser und Agenturen automatisiert persönliche Logos, Farben, Schriftarten und mehr integrieren, während optimierte Personalisierungsfunktionen die Erstellung individueller Textpersonas und Übersetzungen ermöglichen.

KI-gestützte Branding Tools, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Während Midjourney mit dem eigenen ersten KI-Video-Tool Sora und Co. herausfordert, optimiert auch Meta die eigene KI-Videogenerierung: Künftig kannst du Videos aus Fotos erstellen und diese mit Animationen, Text-Overlays und Musik hinterlegen. Damit wird die Erstellung von Videokampagnen für die Meta-Plattformen noch unkomplizierter – und persönlicher. Darüber hinaus testet das Unternehmen ein Video-Highlights-Feature, welches es den Usern ermöglicht, zu von der KI ausgewählten besonders relevanten Abschnitten im Video zu skippen.

Image-to-Video und Video-Highlights, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Update für die Business AI, Sticker und Try-on-Feature

Auch für Metas Business AI – eine KI-Assistenz für den Kund:innen-Support – hat das Unternehmen ein Update parat: KI-generierte Prompt-Vorschläge sowie schnelle FAQs in Ads sollen den Verkauf ankurbeln; darüber hinaus wird die Business AI in den USA künftig in Instagram Stories und Facebook Reels verfügbar sein. Erste Unternehmen auf Facebook erhalten zudem die Möglichkeit, einen Voice Chat in die Business AI zu integrieren.

Neue Funktionen für die Business AI, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Für mehr Engagement und optimierte Kund:innenerlebnisse sollen personalisierte CTA-Sticker (zum Beispiel „shop“ oder „learn more“) für Facebook Reels und Stories sorgen, ebenso wie ein virtuelles Try-on-Feature, welches Kleidung an KI-generierten Models in verschiedenen Konfektionsgrößen präsentiert.

CTA-Sticker und virtuelles Try-on-Feature, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Mit dem Launch der auf dem Cannes Festival verkündeten Neuerungen demonstriert Meta einmal mehr, wie die Integration Künstlicher Intelligenz das Marketing grundlegend verändert – auf allen Ebenen. Auch andere Social-Media-Größen präsentierten auf dem Festival ihre neuesten Innovationen: Während Pinterest automatische Collagen und tiefere Trend-Insights auf die Plattform bringt, stellt YouTube eine Neuheit vor, die Kooperationen zwischen Creatorn und Brands nicht nur vereinfachen, sondern den Prozess demokratisieren könnte.