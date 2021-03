Seit dem ersten Roll-out im Mai 2020 hat Instagram den Test nach eigener Angabe langsam erweitert und das Konzept der IGTV Ads optimiert. Die Erweiterung der Monetarisierungsoption für bestimmte Creator im Vereinigten Königreich und Australien soll innerhalb der kommenden Wochen erfolgen. Die Video Ads werden Mobile First konzipiert sein und können bis zu 15 Sekunden lang werden. Die Werbung erscheint, wenn User auf Previews von IGTV Videos in ihrem Feed klicken.

Die Chancen stehen gut, dass bald auch Creator in Deutschland Werbung vor ihre IGTVs schalten können. Denn Instagram erklärt, die Option dieses Jahr auch Creatorn in weiteren Ländern eröffnen zu wollen:

We’ll continue expanding IGTV ads throughout the year, meaning more creators in the US, UK, Australia and other countries will soon gain access. We’re excited for even more creators to be able to make money off the IGTV content they create for their fans.