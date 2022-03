Viel hilft viel? Weniger ist mehr? Bei der Verwendung von Hashtags auf Instagram scheiden sich die Geister. Doch Adam Mosseri findet nun klare Worte zur Auswirkung von Hashtags auf die Performance.

„Do hashtags help views?“, fragte ein Instagram User Adam Mosseri vor Kurzem und der Instagram-Chef antwortete im Rahmen einer Q&A Session in seiner Instagram Story. Hashtags waren vor einigen Jahren noch der Geheimtipp für mehr Reichweite, Engagement und steigende Follower-Zahlen. Zahlreiche Artikel beinhalten Tipps über richtige Hashtags und darüber, wie viele pro Post genutzt werden sollen. Mittlerweile ist ihre Rolle nicht mehr so relevant, verrät Mosseri in dem kurzen Video auf seinem Account.

Instagram Hashtags verhelfen „nicht wirklich“ zu mehr Views

Kurz und bündig erklärt Mosseri in seiner Story, welchen Nutzen Hashtags für Instagram haben. Sie können dabei helfen, den Content besser einzuordnen, wodurch dieser eventuell eher ausgespielt wird oder auf einer Hashtag Page landet. Doch grundsätzlich, so beendet er seine Aussage, würde er Hashtags nicht als Option sehen, eine höhere Reichweite für eigene Posts zu generieren.

Screenshot Instagram, @mosseri

Hashtags sollten also nicht komplett weggelassen werden. Instagram ist mittlerweile jedoch selbst gut genug darin, zu erkennen, was für Content du gepostet hast, und diesen interessierten Instagrammern auszuspielen. Der Clou ist, sinnvolle Hashtags zu verwenden. Millionenfach genutzte Hashtags wie #love oder #fashion haben inzwischen ausgedient und werden kaum zu mehr Reichweite verhelfen.

Ende 2021 gab Instagram an, dass drei bis fünf Hashtags pro Post absolut ausreichen. Studien kommen jedoch nach wie vor zu dem Ergebnis, dass sich die Performance bis zur Nutzung von zwanzig Hashtags noch weiter steigert. Für die Betreiber:innen von Instagram Accounts bleibt also weiter die Challenge, regelmäßig mit der Anzahl und Auswahl von Hashtags zu experimentieren und zu analysieren, was die beste Performance liefert.

