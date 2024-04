Facebook entwickelt das Einkaufserlebnis auf der Plattform mit einem neuen Feature weiter: Ein speziell entwickelter Feed präsentiert Nutzer:innen gesponserte Beiträge, mit denen sie bereits interagiert haben, und bringt so personalisierte Shopping-Vorschläge direkt zu ihnen.

E-Commerce und Social Media verschmelzen immer mehr. Die Plattformen integrieren immer neue Features, um das Shopping Erlebnis noch interaktiver und personalisierter zu gestalten. Mit der Einführung des Finds Shopping Feeds unterstreicht Facebook das eigene Engagement für eine nahtlose Integration von Kaufempfehlungen auf der Plattform. Social-Media-Experte Matt Navarra hat das Feature kürzlich entdeckt und hat auf Threads ein Video dazu veröffentlicht.

Im deutschsprachigen Raum wurde der innovative Feed „Fundstücke“ genannt und ist ein innovativer Feed, der es Nutzer:innen ermöglicht, auf eine neue Art und Weise auf Facebook einzukaufen. Der Feed besteht aus gesponserten Beiträgen, mit denen User kürzlich interagiert haben, sowie aus anderen gesponserten Beiträgen, die auf den individuellen Präferenzen und bisherigen Interaktionen basieren.

Zugang zu den Fundstücken und Werbepräferenzen managen

Der Zugang zu den „Fundstücken“ erfolgt mit einem Klick auf das Profil-Icon im unteren Bereich der mobilen Facebook App. Es öffnet sich ein Übersichtsmenü mit verschiedenen Optionen wie Erinnerungen, gespeicherte Beiträge und nun auch die „Fundstücke“. Hier haben die Nutzer:innen die Möglichkeit, in eine kuratierte Auswahl an Produkten einzutauchen, die auf ihren individuellen Geschmack und ihre Vorlieben abgestimmt sind. In dem Feed können Nutzer:innen auch ihre Werbepräferenzen personalisieren und erweiterte Einstellungen zur Werbeausspielung vornehmen, um das eigene Einkaufserlebnis weiter zu optimieren.

Facebook hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich zu einer wichtigen Plattform für E-Commerce entwickelt. Mit Funktionen wie dem Marktplatz, Shop-Seiten für Unternehmen und integrierten Kaufmöglichkeiten hat Facebook bewiesen, dass es ein ernstzunehmender Player im Online-Handel ist.

Auch Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle im E-Commerce. die Handelsplattform eBay hat kürzlich ein neues KI-Shopping Feature eingeführt, welches zur mehr Käufen führen soll.