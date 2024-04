eBay führt mit „Shop the Look“ eine innovative KI-Funktion ein, die das Modeerlebnis der Käufer:innen personalisiert und neu definiert.

Modebegeisterte können sich freuen. Der Online-Marktplatz eBay kündigte kürzlich die Einführung einer neuen KI-gestützten Funktion an. „Shop the Look“ zielt darauf ab, das Einkaufserlebnis der Nutzer:innen grundlegend zu transformieren. Raul Romero, Product Manager bei eBay, teilte auf dem eBay Blog mit, dass „Shop the Look“ ein Karussell von Bildern und Ideen präsentiert, die auf dem individuellen Einkaufsverhalten der Kund:innen basieren.

Mit jedem Einkauf bessere Empfehlungen

Die personalisierten Empfehlungen sollen sich mit jedem Einkauf weiterentwickeln, um den Kund:innen eine Vorstellung davon zu geben, wie sie ihre aktuelle Garderobe mit anderen Modeartikeln ergänzen können. Durch die Integration interaktiver Hotspots werden ähnliche Artikel und Outfit-Inspirationen angezeigt, die sowohl Gebraucht- als auch Luxusartikel umfassen können.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen eBay User in den letzten 180 Tagen mindestens zehn Modeartikel angesehen haben. „Shop the Look“ wird sowohl auf der Startseite als auch auf der speziellen Mode-Landingpage des Online-Marktplatzes hervorgehoben. Diese Neuerung bietet eBay die Möglichkeit, noch mehr der zum Verkauf stehenden Artikel auf eine neue Art und Weise zu präsentieren, die potentiell zu einer Steigerung der Verkaufszahlen führen könnte.

Die „Shop the Look“-Funktion wird von eBay.ai angetrieben und ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem Responsible AI Team des Unternehmens. Im Einklang mit den RAI Principles verpflichtet sich eBay zur Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Systeme, die zuverlässig, sicher und geschützt sind, und strebt danach, gleichberechtigte und faire KI-Erfahrungen zu bieten. Datenschutz und Transparenz in Bezug auf den Einsatz von KI nehmen dabei eine zentrale Stellung ein.

KI im E-Commerce

Die Funktion ist vorerst nur für iOS-Nutzer:innen in den USA und Großbritannien verfügbar. Android-Nutzer:innen sollen die Funktion im Laufe des Jahres nutzen können. Während eBay mit „Shop the Look“ neue Maßstäbe setzt, experimentieren auch andere Plattformen mit KI-Funktionen, um das Online-Shopping-Erlebnis zu verbessern. Google ermöglicht es Nutzer:innen seit Juni 2023 beispielsweise, Kleidung an verschiedenen Körpertypen anzuprobieren, was die Entscheidungsfindung vereinfacht und potentiell die Anzahl der Rücksendungen verringert.

KI-Technologien werden zunehmend im E-Commerce eingesetzt. Es ist nicht nur nützlich für personalisierte Kaufempfehlungen, sondern auch für eine effiziente Kund:innenkommunikation. Basierend auf vorhandenen Daten können ganze Kund:innen-Support-Unterhaltungen stattfinden und beispielsweise bei der Rückgabe von Produkten unterstützen. Außerdem ermöglichen es KI-Technologien, große Datenmengen zu analysieren und Prozesse zu automatisieren.