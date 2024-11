Ein neues Facebook Update zwingt einige Nutzer:innen in den Professional Mode – ansonsten droht der Verlust von Followern. Lies im Artikel, ob auch du betroffen bist.

Facebook-Nutzer:innen aufgepasst: Bislang war es auch Usern mit einem persönlichen Profil möglich, öffentliche Follower zu haben – doch diese Option wird nun entfernt. Davon berichtet Matt Navarra mit Bezugnahme auf einen Post der Social-Media-Expertin Mari Smith auf Threads. Erste User trifft diese Änderung bereits am 14. November; wer betroffen ist, wurde bereits per Notification über das Update informiert. Bei Usern mit einem persönlichen Profil, die aktuell über öffentliche Follower verfügen, schaltet Facebook im Rahmen der Neuerung automatisch den Professional Mode an. Dieser ist seit November 2022 für alle User verfügbar und fasst alle Follower und Freund:innen zu einer Zielgruppe zusammen.