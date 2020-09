Pinterest hat die Suchaktivitäten von drei Benutzergruppen weltweit im Zeitraum von Juli 2019 bis Juli 2020 ausgewertet. Generation Z (User im Alter von 18 bis 24), Millennials (User im Alter von 25 bis 44) und Männer scheinen sich im Jahr 2020 insbesondere für alles rund ums Thema Wellbeing zu interessieren. Es gab jedoch auch einige interessante Unterschiede.

Der Fokus der Nutzer auf Wohlfühlthemen ist bei einer App wie Pinterest kaum verwunderlich, da viele User die Plattform vorrangig als visuelle Inspirationsquelle nutzen. Pinterest kann, vor allem im Vergleich zu anderen sozialen Medien und Newsplattformen, eine Auszeit vom stressigen Alltag und Weltgeschehen darstellen. Insbesondere mit der Ausbreitung des Coronavirus scheinen Nutzer verstärkt nach aufmunternden Inhalten zu suchen. So sind etwa die Suchanfragen nach dem Begriff „positivity“ seit Beginn 2019 um 64 Prozent angestiegen. Die im Folgenden aufgelisteten beliebtesten Themenbereiche der verschiedenen Zielgruppen könnten auch für Marketer, welche auf Pinterest aktiv sind oder dies noch werden wollen, interessant sein. Denn mittlerweile gibt es auf Pinterest über 400 Millionen monatlich aktive User.

Generation Z scheint sich im Jahr 2020 insbesondere für Entspannung und Selbstfürsorge zu interessieren. Fünf Mal häufiger als noch im Vorjahr wurde etwa nach „mental health check in“ gesucht. Auch „mindful eating“ verzeichnete einen Anstieg von 44 Prozent. Besonders oft interessierten sich die jungen Nutzer auch für Einrichtungstipps. So wurde zum Beispiel „calming bedroom“ drei Mal häufiger in die Suchleiste getippt als im Sommer 2019. Auch Suchanfragen zu Mode und Design waren angesagt. Nach dem Pinterest Trend „Cottagecore-Mode“ wurde ganze 80 Mal häufiger als noch vor einem Jahr gesucht. Das Zielgruppenwachstum von Gen Z war darüber hinaus mit 50 Prozent besonders hoch.

Auch Millennials und insbesondere die Eltern unter ihnen interessieren sich für Themen wie Entspannung und psychische Gesundheit. Hierbei werden jedoch die gesamte Familie und insbesondere die Kinder mitbedacht. So wurde etwa 3,5 Mal häufiger nach dem Schlagwort „mental health activities for children“ gesucht. Auch nach verschiedenen anderweitigen Aktivitäten für Kinder wurde verstärkt gesucht. Besonders nennenswert ist hier die Suche nach „children’s workout routine“, welche einen Anstieg um ganze 88 Prozent verzeichnete.

Auch Männer sind auf Pinterest aktiv und scheinen insbesondere 2020 Gefallen an der Plattform gefunden zu haben. So hat sich die Anzahl von männlichen Usern seit letztem Jahr um fast 50 Prozent erhöht. Nicht verwunderlich ist, dass auch diese Gruppe verstärkt nach Themen rund um das körperliche und psychische Wohlbefinden gesucht hat. Die Suche nach „mental strength quotes“ wurde 2,5 Mal öfter verzeichnet als noch vor einem Jahr. Ein weiteres für diese Zielgruppe interessantes Themengebiet sind DIY-Projekte für Zuhause mit dem Fokus auf handwerklicher Arbeit. So sagt etwa Pinterest User Luke Wells:

I’ve been using Pinterest to help inspire DIY makeovers to improve our storage space in the home, as well as just making our house a more inspiring place to live and work in.