Auf TikTok können User Content zu fast allen denkbaren Interessen finden. Der Bereich Fashion und Beauty ist bei Creatorn und Usern gleichermaßen beliebt – so dürften sich beide Gruppen freuen, dass TikTok unter dem Hashtag #FashionForYou nun das zweite Jahr in Folge in den Fashion Month startet. Dieser findet zeitgleich mit vielen weltweit veranstalteten Fashion Weeks statt und soll der TikTok Community einen Einblick in diese bieten. Außerdem sollen TikToks diverse Fashion Creator, Brands und Designer:innen in den Fokus gerückt werden.

Der diesjährige Fashion Month soll alle User dazu anregen, Teil der „fashion conversation“ zu sein. Der Monat sei dazu da, persönlichen Style, Selbstausdruck und Inklusivität zu feiern, erklärt TikTok:

This season, Fashion Month is centered on #FashionForYou, an all-encompassing celebration of personal style, self-expression, and inclusivity. Whether you’re at the runways in Paris or strutting down your hallway at home, this hashtag encourages our entire community to be part of the fashion conversation no matter where they are.