Wurde TikTok gehackt? Viele User fürchteten in den vergangenen Tagen einen Diebstahl ihrer Daten. Angeblich hatten Hacker interne Daten von TikTok sowie des Chat-Dienstes WeChat geleakt. Neueste Erkenntnisse zeigen nun jedoch auf, dass an den Gerüchten vermutlich nichts dran ist.

Am dritten September berichtete ein User unter dem Namen „AgainstTheWest“ in einem Hacker-Forum von dem angeblichen Datendiebstahl. Screenshots von User-Daten und -Statistiken sollten die Behauptung untermauern. Es wäre nicht das erste Mal, dass Social Media User um die Sicherheit ihrer Daten bangen müssen. Einer Umfrage von 2021 zufolge wurde jeder fünfte Social Media Account in Deutschland bereits gehackt.

TikTok selbst dementierte die Gerüchte und erklärte unter anderem gegenüber Forbes, dass die Behauptungen nicht stichhaltig seien. Bei den im Forum gezeigten Daten-Samples handle es sich um öffentlich zugängliche Daten von Drittparteien, welche keine Verbindung zu TikTok hätten:

Our security team has found no evidence of a security breach. We have confirmed that the data samples in question are all publicly accessible and are not due to any compromise of TikTok systems, networks, or databases. The samples also appear to contain data from one or more third-party sources not affiliated with TikTok. We do not believe users need to take any proactive actions, and we remain committed to the safety and security of our global community.