Es gibt Hinweise darauf, dass auch in Instagram Direct ein FAQ Feature eingeführt wird. Ähnliches hat Facebook bereits im Messenger gestartet.

Mit der Einführung eines neuen Features könnte Instagram das Leben von vielen Social Media Managern und Creatorn erleichtern. Vor einigen Monaten wurden bereits Tests für das FAQ Feature entdeckt, doch nun sehen erste User die Funktion. Der Social-Media-Experte Matt Navarra teilte die Entdeckung des Twitter Users @thenezvm auf seinem Profil. In dem Tweet zeigt Navarra, wie die FAQs in Instagram Direct funktionieren sollen.

Instagram has rolled out FAQs feature to more users



h/t @thenezvmpic.twitter.com/eCbsjMCDEb — Matt Navarra (@MattNavarra) November 23, 2020

Auf den Screenshots ist zu sehen, wie Creator- und Business-Profile zukünftig Instagram Direct FAQs für ihre Profile hinterlegen können. Diese vorgefertigten Fragen erscheinen dann im Chat-Fenster der Abonnenten, wenn diese Kontakt aufnehmen. Die User können unter ihnen dann eine relevante Frage auswählen, auf die sie die Antwort erhalten möchten.

In Instagram Direct: Mit FAQs User abholen und schnell Antworten geben

Bei der Erstellung sollte demnach darauf geachtet werden, dass Fragen ausgewählt werden, die User häufig stellen. So erleichtert man ihnen einerseits den Start einer Konversation und kann ihnen andererseits schneller die gewünschte Antwort liefern. Denn in Verbindung mit vorgefertigten Schnellantworten in Instagram geht auch die Beantwortung ganz schnell. Noch ist nicht erkenntlich, ob Unternehmen und Creator auch die Antworten zu den FAQs einspeichern können. Im Facebook Messenger, den das Unternehmen nach und nach mit Instagram Direct verbindet, können Page Admins dies bereits. In der Automated Respose Section lassen sich mehrere häufig gestellte Fragen und ihre Antworten vorfertigen. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Instagram Direct hier die volle Funktionalität erhält.

Das Feature dürfte besonders nützlich für Account-Betreiber sein, die häufig die gleichen Fragen gestellt bekommen. Von „Wann hat Ihr Geschäft geöffnet?“ zu „Welche Produkte sind derzeit im Angebot?“ oder die Frage nach bestimmten Preisen können diverse Optionen eingestellt werden. Bisher ist noch unklar, ob das Feature schon ausgerollt wird oder ob es nur an einigen Usern getestet wird.