Facebooks neuer Home Feed gleicht beinahe TikToks Social Experience. Denn auch der Haupt-Feed der ByteDance-Tochter, die „For You“ Page, zeigt dir Content, der auf deinen Interessen basiert. Der dahinterliegende Algorithmus ist maßgeblich für TikToks Erfolge verantwortlich, was dazu führt, dass Instagram und Co. diesen und weitere Merkmale der App immer mehr kopieren, etwa die prominente Platzierung von Video-Content. Denn das Update beinhaltet auch, dass du künftig mehr Videoinhalte in der Meta App entdecken kannst. Zu den neuen Feeds und deren Ausrichtungen, die laut Zuckerberg das Beste aus beiden Welten bieten werden, erklärt selbiger in einem Beitrag:

One of the most requested features for Facebook is to make sure people don’t miss friends‘ posts. So today we’re launching a Feeds tab where you can see posts from your friends, groups, Pages and more separately in chronological order. The app will still open to a personalized feed on the Home tab, where our discovery engine will recommend the content we think you’ll care most about. But the Feeds tab will give you a way to customize and control your experience further.