Facebook erweitert die eigene Videoplattform Watch um zwei neue Optionen für die User. Als erstes rollt der Social-Media-Konzern das neue Feature Topics aus. Hiermit können die User in Facebook Watch Themen basierend auf Hashtags folgen. Zu diesen werden den Nutzenden dann Videoclips innerhalb ihres Watch Streams angezeigt. Facebook erklärt:

Whether you’re into cooking or hip hop, finding Watch videos that are interesting should be easy. So in addition to following your favorite Pages and Profiles, you can now also follow topics. Topics let you personalize the videos that show up in your feed so it’s tailored to what you care about. You can find and follow topics in Watch, and there are hundreds to choose from like Crafts, Comedy, Dance and Beauty.

Das neue Feature wurde bereits vergangenen Monat getestet und von dem News-Portal TechCrunch entdeckt. Mit Topics können die User den Watch Feed in einem höheren Maße personalisieren. Dies könnte dazu führen, dass Facebooks Videoplattform vermehrt genutzt wird. Momentan ist das neue Themen-Feature nur für User aus den USA verfügbar. Facebook will die Erweiterung für Watch aber in den kommenden Monaten auch in anderen Ländern ausrollen.

Als zweites neues Feature führt Facebook Highlights für Watch ein. Hier können User die derzeit beliebtesten Videos finden und anschauen. Facebook erklärt:

In the US and select markets, you’ll find What’s Happening and Featured sections in Watch. Videos in these sections are chosen by Facebook so you can catch up on timely and relevant moments, like the Television Academy’s annual Emmy Award […] and the latest music videos from your favorite artists. We also added sections like Most Haha’d This Week and Most Loved This Week so you can see the videos that other people are engaging with in Watch. In addition, you’ll see videos in your Watch feed based on what your friends are reacting to and what’s popular in your Groups.