Wenn man als Instagram User eine Story postet, ist es spannend zu sehen, wie viele Menschen und wer genau sich diese Story angeguckt hat. Sei es um zu sehen, ob der Schwarm den Post mitbekommen hat oder für Creator und Unternehmen, um zu wissen, welche Personen sie erreicht haben. Doch nun möchte Facebook diese Daten einschränken. Mehrere User berichten davon, dass sie keine Einzelpersonen mehr in ihrer Story-Statistik sehen. Stattdessen wird nur noch die Anzahl der Viewer angezeigt.

Der Social-Media-Experte Matt Navarra fragte auf Twitter nach Erfahrungen. Mehrere User konnten berichten, dass ihnen ein Pop-up angezeigt wurde, in dem die verschwundenen Story Views angekündigt wurden. Die Twitter-Nutzerin Elodie Flenniau postete einen Screenshot des Pop-ups.

Bisher können Facebook User in den Statistiken ihrer Story nachvollziehen, wie viele Menschen ihre Story angeguckt haben. Außerdem erhalten sie eine Liste aller Viewer und ihrer Reactions. Nach dem Pop-up ist dies nicht mehr möglich, was bedeutet, dass User nun Stories angucken können, ohne dass die Creator es mitbekommen. Zudem teilen viele User ihre Stories öffentlich, sodass jede:r unerkannt Stories angucken könnte. In den Einstellungen bei einer Story-Erstellung kann jedoch angepasst werden, wer die Story angucken kann.

Es gibt kein Feedback von Facebook, warum mit der eingeschränkten Story-Views-Anzeige experimentiert wird. Seit einigen Monaten können Instagram User die Anzahl der Likes ihrer Feed Posts verschwinden lassen. Das soll ungesunde Vergleiche mit anderen unterbinden und den Spaß am Posten zurückbringen. Ob bei den Stories der gleiche Gedanke dahintersteckt, ist unklar.

Andrew Hutchinson von SocialMediaToday vermutet in seinem Artikel zu dem Thema, dass Facebook unangenehme Situationen vermeiden will, wie wenn Kolleg:innen die Urlaubs-Story anschauen oder Expartner:innen immer die ersten Viewer sind:

[…] if your new colleague is checking out your holiday snaps, maybe that’s a little weird, and maybe it could make things strange at work, even though it’s a relatively harmless action. I’d assume that’s what Facebook is looking to avoid, those potentially awkward circumstances where someone is checking out your content which might make you feel uncomfortable, even though there’s no ill-intent on the part of the viewer.