Wie alltäglich, wie enorm die Videorezeption auf sozialen Medien längst geworden ist, spiegelt sich nicht nur im erstaunlichen Aufstieg von TikTok oder dem stetigen Wachstum von Video Content auf Instagram, Facebook oder sogar bei Google – ob in Discover oder in der Suche – wider. Auch Nutzungszahlen der Videoplattform YouTube sprechen eine deutliche Sprache: Mehr als zwei Milliarden monatlich aktive User sind für rund eine Milliarde Stunden Wiedergabezeit täglich verantwortlich. Aber auch bei dem größten sozialen Medium schlechthin, Facebook, werden laut 99 Firms täglich bereits über 100 Millionen Stunden Video Content rezipiert.

Da der Konsum von Videos inzwischen sehr häufig auch mobil erfolgt, bietet sich der ständige Einsatz von Untertiteln für Videos an. Viele User möchten diese Option nicht missen, selbst wenn sie den Ton einschalten. Deshalb haben zwei Facebook-Mitarbeiter nun in einem Videointerview einige Tipps preisgegeben, die die Erstellung von Untertiteln oder sogar Closed Captions (CC) vereinfachen sollen.

Im Video von Facebook Media ist im Englischen von Closed Captions die Rede. Closed Captions (CC) unterscheiden sich von einfachen Untertiteln insofern, dass sie auch Geräusche, nicht nur die Stimmen im Video, schriftsprachlich wiedergeben. Sie wurden insbesondere für Hörbeeinträchtigte eingeführt.

Bei Facebook gibt es nun beispielsweise ein Feature, das automatisiertes Closed Captioning erlaubt; inzwischen sogar bei Livestreams. Diese automatisch erstellten Untertitel nehmen Creatorn und Marken viel Arbeit ab. User sehen sie, sofern sie in ihren Videoeinstellungen angegeben haben, dass sie Untertitel sehen möchten. Das Feature kann sogar erkennen, welche Sprache im Video gesprochen wird, und passt die Untertitel entsprechend an – allerdings ist diese Funktion bisher erst für 16 Sprachen verfügbar.

Nun sind automatisch generierte Untertitel nicht immer die beste Lösung, um Meinungen, Markenbotschaften oder beispielsweise humoristische Inhalte zu vermitteln.

Deshalb lohnt es sich bei bestimmten Inhalten, die Untertitel selbst zu erstellen. Dabei ist der wichtigste Tipp, den die Mitarbeiter im Video geben, ein ganz basaler: Die Untertitel überhaupt beim Video Content bereitzustellen. Wer komplizierte oder sprachlich anspruchsvolle Inhalte vermitteln möchte, tut gut daran, selbst die Untertitel zu schreiben. Denn die automatisierte Version kann zu Fehlschlüssen kommen. Auf die Frage, wer von den Untertiteln profitiert, erklärt der AI genannte Mitarbeiter und Produktmanager für Video Publishing bei Facebook:

The answer is everybody. If you’re a creator, you benfit from having them because we really know that having captions […] increases engagement with your video. People watch longer, more people will watch because they’re able to in these different situations.