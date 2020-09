Für viele Advertiser dürfte diese Nachricht sehr gelegen kommen. Denn dem Social-Media-Experten Matt Navarra zufolge lockert Facebook die Vorgaben für Texte auf Werbebildern. Das heißt, dass Visuals, die zu Werbezwecken auf der Plattform verwendet werden, künftig mehr als 20 Prozent Text-Content beinhalten dürfen. Navarra teilte auf Twitter ein Screenshot einer Nachricht, die Facebook momentan an Werbetreibende verschickt.

Darin heißt es, dass Facebook in Zukunft auch Ad Images zulässt, auf denen viel Text zu sehen ist. In dem Schreiben an die Advertiser heißt es:

At Facebook, we are constantly improving and refining the best ways to improve the quality of ads on our platform. […] As part of this review, we will no longer penalize ads with higher amounts of image text in auction and delivery.