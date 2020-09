Facebook hat dem Rights Manager Tool ein Update verpasst. Denn jetzt erkennt das System Bilder, die urheberrechtliche geschützt sind und ohne Einwilligung des Besitzers auf der Plattform verwendet werden. Der Rights Manager meldet ab sofort, wenn eine Copyright-Verletzung sowohl auf Instagram als auch auf Facebook vorliegt. Der Social-Media-Konzern erklärt auf der Unternehmens-Website:

We want to ensure Facebook is a safe and valuable place for creators to share their content. […] Today, we are introducing Rights Manager for Images, a new version of Rights Manager that uses image matching technology to help creators and publishers protect and manage their image content at scale.