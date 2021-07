Was die können, können wir schon lange – das scheint das Motto des Social-Media-Konzerns zu sein. Denn nun testet Facebook ebenfalls die von Twitter bekannten Threads.

Erst Snapchat, dann Clubhouse und jetzt Twitter – Facebook scheint sämtliche Features, die bei den Usern beliebt sind, auf einer Plattform vereinen zu wollen. Der Social-Media-Experte Matt Navarra tweetet nämlich Screenshots, die zeigen, dass der Social-Konzern mit einer Thread-Funktion experimentiert. Wie bei Twitter sollen die User mit den Threads auf Facebook mehrere Posts untereinander hochladen können, um ihrem ursprünglichen Content mehr Kontext zu geben.

Twitter Threads gibt es bereits seit 2017: Ist Facebook im Kopierrausch?

Facebook ist dafür bekannt, erfolgreiche Features von anderen Plattformen zu kopieren. So schaute sich der Social-Media-Konzern das beliebte Story-Format von Snapchat ab, die relativ neuen Reels sind ein TikTok-Klon und die gerade erst gelaunchten Audio Rooms gleichen der Funktionsweise von Clubhouse. Dass Facebook nun auch Twitter mit den Threads kopiert, ist also nicht weiter überraschend. Warum der Konzern das Feature erst jetzt klont, ist allerdings fraglich. Schließlich gibt es die Threads auf Twitter bereits seit 2017 und diese erfreuen sich seitdem größter Beliebtheit bei den Nutzer:innen.

We’re introducing an easier way to Tweet a thread! 👇 pic.twitter.com/L1HBgShiBR — Twitter (@Twitter) December 12, 2017

Es scheint so als wäre Facebook in einen regelrechten Kopierrausch verfallen. Ob sich die ständige Angleichung an die anderen Social-Plattformen für den Konzern lohnt, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Denn einerseits könnten die User Facebook nutzen, um die bei ihnen beliebten Features unkompliziert in einem sozialen Netzwerk nutzen zu können. Andererseits könnte durch das Kopieren der Funktion der Fokus auf eigne einzigartige Features bei Facebook wegfallen und somit keine neuen Nutzer:innen anziehen.