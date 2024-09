Die Inhalte, die für das bereits ausgerollte Creator Content Bonus Program zugelassen sind, umfassen Fotos, Texte sowie Short- und Long-Form-Videos – Reels und Stories waren bislang nicht dafür qualifiziert. Diese Einschränkungen verdeutlichen, dass Facebook bisher vor allem klassische Inhalte fördern wollte, die außerhalb der stark frequentierten Story- und Reels-Formate lagen.

Engagement als Schlüssel: Interaktionen bestimmen den Bonus

Wie wird der Umsatz, den Creator aktuell testweise mit dem zusätzlichen Performance Booster für Stories erzielen können, berechnet? Der Wert basiert auf dem Engagement, das die öffentlichen Stories erzeugen, also die Anzahl der Views, Reaktionen und Shares. Facebook möchte dadurch das Engagement auf der Plattform steigern und Creator dazu motivieren, hochwertige und interaktive Stories zu veröffentlichen.

Das Bonusprogramm ist ein weiterer Schritt in Metas Bemühungen, Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator zu erweitern. In einem ähnlichen Kontext hat Meta bereits im März 2024 die Monetarisierungsobergrenzen für Creator aufgehoben und das Performance Bonus Program auf mehrere Länder ausgeweitet.

Zukunftsaussichten: Begrenzte Zeit und exklusive Teilnahme

Obwohl Facebook die Monetarisierungsfunktion für Stories derzeit nur für eine begrenzte Gruppe zur Verfügung stellt, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es in Zukunft für weitere Creator geöffnet wird. Meta hat jedoch bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass Invite-only-Programme oft später auf eine breitere Nutzer:innenbasis ausgeweitet werden, um mehr Creatorn eine Monetarisierungsmöglichkeit zu bieten.