Facebook will Social Media Managern dabei helfen, die Reichweite ihres Unternehmens auf den verschiedenen Plattformen zu maximieren. In der Videoreihe Social Skills gibt der Konzern daher wertvolle Insights und Tipps.

Guter Rat ist teuer? Nicht bei Facebook. Mit der kostenlosen Videoserie Social Skills will die Plattform Social Media Managern und Unternehmen dabei helfen, ihre Performance auf Instagram, Facebook und Co. zu optimieren. Sieben Clips will Facebook in der Social-Skills-Reihe veröffentlichen, in denen Social-Media-Expert:innen zu Themen wie Reichweitensteigerung, Community Building und Mediaplanung befragt werden.

Sana Javeri Kadri macht den Anfang: Erstes Video von Facebooks Social-Skills-Reihe bereits online

In der ersten Episode von Facebooks Social Skills spricht Sana Javeri Kadri, Gründerin und CEO des Online-Gewürzeversands Diaspora Co., darüber, wie ein ansprechender Social-Auftritt geplant und umgesetzt werden kann.

Kadris Tipps, um auf Social Media erfolgreich zu sein, sind unter anderem:

1. Investiere in deine Visuals

2. Interagiere mit deiner Community und finde so heraus, was sie sehen, hören oder lesen will

3. Mach deinen Social-Media-Auftritt zum Shopping-Erlebnis (beispielsweise mit Facebook Shops oder Instagram Shops)

Diese Tipps liefern keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse, können aber noch unerfahrenen Social-Media-Verantwortlichen beim Start in den Job helfen. Es bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Clips innovativere Tricks und Tipps zur Perfomance-Optimierung weitergegeben werden.

Die komplette Episode kannst du dir über die Facebook Page Facebook for Business anschauen.