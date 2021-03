Gibt es bald auch auf Facebook Reels? Dafür sprechen nun offizielle Tests, die der Social-Media-Konzern derzeit in Indien durchführt. Im Dezember 2020 entdeckten User bereits Experimente mit einem Feature, das es ermöglicht, Reels auf Facebook zu empfehlen. Der jetzige Test geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht es Nutzer:innen, die auf Instagram erstellten Reels auf der Plattform zu teilen. Die Website XDA Developers veröffentlichte erste Screenshots des Kurzvideo-Features auf Facebook:

Auf den Mockups ist zu sehen, dass die Reels im News Feed der User angezeigt werden. Gegenüber dem Publisher Reuters sagte eine Facebook-Sprecherin:

In India, we’re testing the ability for Instagram creators to choose to have their Reels recommended on Facebook… creators can reach new audiences and people can create and discover more entertaining content.