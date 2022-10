Mit „Mehr sehen“ oder „Weniger sehen“ testet Facebook neue Optionen für den Feed. User sollen mithilfe dieser künftig selbst bestimmen können, welche Inhalte sie sehen.

Im Juni 2022 wurde publik, dass Facebook-Mitarbeiter:innen eine Richtlinie erhalten hatten, in der es in hieß: Gestalten Sie den Feed der App mehr wie TikTok. Dieser Aufforderung folgten schnell Taten. Denn kurze Videos und interessenbezogener Content werden auf der Social-Plattform immer stärker gepusht, genau wie zuvor bereits (und immer noch) auf Instagram. Doch anscheinend hat Meta aus vorherigen Fehlern, die das Unternehmen im Rahmen der Veränderungen à la TikTok bei Instagram und Facebook gemacht hat, gelernt, und gibt Usern nun immer mehr Möglichkeiten, selbst zu bestimmen, was sie sehen möchten.

So kannst du mehr oder weniger von dem sehen, was dir auf Facebook gefällt oder nicht gefällt

Facebook User erhalten ab sofort mehr Gestaltungsspielraum für ihre Feeds: Indem Nutzer:innen Beiträge von gefolgten Accounts und Ads mit „Mehr sehen“ oder „Weniger sehen“ markieren, können sie definieren, welche Art Content ihnen gefällt – und welche nicht. Daraufhin würde Facebook ihnen, je nachdem, mehr oder weniger solcher Inhalte in den Feed spülen.

Hierfür testet Meta ein überarbeitetes Menü für die Feed-Einstellungen, welches Usern die Möglichkeit bietet, zu bestimmen, welche und wie viele Inhalte sie einerseits von abonnierten Accounts, wie Freund:innen, Gruppen oder auch Personen öffentlichen Lebens, sehen. Andererseits gilt diese Funktion auch für Werbeanzeigen. Meta erklärt im Rahmen der Ankündigung:

Du kannst jetzt in Beiträgen von Personen und Communitys, mit denen du verbunden bist, in Posts, die Facebook dir empfiehlt, sowie in Werbeanzeigen ‚Mehr sehen‘ oder ‚Weniger sehen‘ auswählen. Wenn du ‚Mehr sehen‘ auswählst, steigt der Rankingwert für diesen und ähnliche Beiträge. Wählst du ‚Weniger sehen‘ aus, sinkt der Rankingwert. Durch diese zusätzlichen Optionen, direktes Feedback in das Feed-Ranking einfließen zu lassen, werden unsere KI-Systeme intelligenter und reagieren schneller.

Wie funktioniert das Feature?

Meta plant, die Option in regelmäßigen Abständen in Beiträgen einzublenden. Darüber hinaus können User bei Ads und Beiträgen von Personen und Gruppen, mit denen sie verbunden sind, stets zwischen „Mehr sehen“ und „Weniger sehen“ wählen – einfach per Klick auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke des jeweiligen Beitrags. Das Feature soll außerdem auf Reels ausgeweitet werden; die Testphase für das Kurzvideoformat soll in den kommenden Wochen starten.

Neue Ranking-Funktionen für deinen Facebook Feed

On top testet Facebook neue Möglichkeiten, die dir weitere Anpassungsmöglichkeiten liefern könnte: Künftig sollst du ebenfalls entscheiden können, wie viele Inhalte du im Feed von Accounts, mit denen du verbunden bist, siehst. Diese Ranking-Funktionen kannst du, zusätzlich zu jenen wie „Auf Snooze schalten“, „Nicht mehr folgen“ und „Erneut verbinden“ in deinen Feed-Einstellungen aufrufen.

In einem Test konnte OnlineMarketing.de noch nicht auf die Optionen „Mehr sehen“ oder „Weniger sehen“ zugreifen. Hast du die Funktion bereits entdecken können? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.